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Единая лига ВТБ

8 октября, 22:37

Базаревич: «Совершили 28 потерь — последний раз я с таким сталкивался, когда тренировал юниорскую команду»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором команда уступила «Локомотиву-Кубань» (70:79).

«Нашей команде не хватило контроля мяча. Мы совершили 28 потерь — мне кажется, последний раз я с таким сталкивался, когда тренировал юниорскую команду. Мы можем сослаться на то, что пока не до конца готовы, у нас оказались не очень свежие ноги, все-таки выезд достаточно тяжелый — и где-то нам не хватало ответственности, где-то не хватало ног. Плюс нам не хватило Джеймса Энниса, который накануне заболел — и до самого последнего момента его участие в матче было под вопросом. Хорошо, что он преодолел себя — но игра у него не получилась.

Несмотря на то, что игра вроде бы была равная, мы расстроены: наверное, нам было по силам. Но нужно принять реальность такой, какая она есть: нам не хватает подготовки. И себе, и вообще всем я сейчас пожелал бы терпения. Хотя разочарование, конечно, присутствует.

У нас получился тяжелый календарь: мы попали под ЦСКА, потом не очень готовые выехали в Краснодар — а когда ты проигрываешь, восстанавливаться тяжелее. А нас еще ждет почти день переезда домой... Нелегко. Но мы постараемся что-то сделать», — приводит слова тренера сайт «Самары».

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4829
БК Локомотив-Кубань
БК Самара
Сергей Базаревич
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