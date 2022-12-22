Перасович: «Мы провели серьезный матч, но, к сожалению, его омрачили травмы наших игроков»

Сегодня, 20:55
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (79:41).
«Считаю, за исключением стартовых пяти минут, мы провели серьезный матч. Неплохо атаковали и хорошо оборонялись, особенно против защитника астанинцев Даниила Аксенова, который не сумел набрать очков. Мы завершили встречу с большим преимуществом, но, к сожалению, матч омрачили травмы наших игроков», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
В следующем матче УНИКС сыграет с МБА 4 января, а «Астана» встретится с «Минском» 25 декабря.