Перасович: «Во второй половине мы продемонстрировали великолепную защиту, что и позволило нам выиграть эту игру»

20 января, 23:05
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:71).
«Мы играли против очень хорошей команды, которая сильно прибавила за последний месяц с новым тренером и несколькими новыми игроками. «Автодор» показал сегодня действительно хорошую игру. После хорошего старта мы немного расслабились и начали играть в открытый баскетбол. Во второй половине мы продемонстрировали великолепную защиту, что и позволило нам выиграть эту игру», — цитирует Перасовича пресс-служба лиги.
УНИКС с 20 победами идет вторым в турнирной таблице. «Автодор» одержал семь побед в сезоне и занимает девятое место.