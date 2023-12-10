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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:47

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии Карасева после страшной травмы

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Баскетболист Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото ПБК ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал состояние форварда Сергея Карасева, который травмировал спину в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104, ОТ).

«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль. Будем надеяться, что все будет хорошо», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

30-летний баскетболист получил повреждение во время четвертой четверти игры, упав на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. Карасев покинул паркет на носилках в сопровождении медицинской бригады.

ЦСКА вновь обыгрыл &laquo;Зенит&raquo;. ЦСКА вновь обыгрывает «Зенит» и повторяет рекорд лиги

Баскетбол
БК Зенит
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