«Уралмаш» на выезде обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 18:11
«Автодор» дома уступил «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:98.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий саратовчан Доминик Мавра, набравший 26 очков. Центровой екатеринбуржцев Октавиус Эллис набрал 24 очка.
«Уралмаш» занимает 8-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 8 победами и 8 поражениями, «Автодор» с 6 победами и 10 поражениями — на 11-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 87:98 (20:22, 25:24, 26:23, 16:29)
10 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».