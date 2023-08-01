Гомельский пожелал здоровья избитому в Химках Шабалкину

Советский баскетболист Владимир Гомельский пожелал здоровья избитому в Химках Никите Шабалкину.

«Могу только посочувствовать Никите и пожелать здоровья. Большего пока сказать не могу», — заявил Гомельский RT.

Сегодня, 1 августа, стало известно, что баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой после избиения.

Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.