Гомельский пожелал здоровья избитому в Химках Шабалкину

Сегодня, 14:41
Советский баскетболист Владимир Гомельский пожелал здоровья избитому в Химках Никите Шабалкину.
«Могу только посочувствовать Никите и пожелать здоровья. Большего пока сказать не могу», — заявил Гомельский RT.
Сегодня, 1 августа, стало известно, что баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой после избиения.
Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.