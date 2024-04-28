Капитан ЦСКА рассказал, что Тримбл вернется к началу полуфинальной серии

Капитан ЦСКА Семен Антонов в интервью «СЭ» поделился мнением о возвращении Каспера Уэйра и травме Мело Тримбла.

— Возвращение Каспера Уэйра добавило команде уверенности?

— Безусловно. Очень рад за Каспера. Это не просто — получить травму в феврале, восстановиться и вновь стараться тащить команду на себе. Понятно, что пока он еще далек от идеальной формы, но постепенно Уэйр будет прибавлять. К сожалению, когда вернулся Каспер, сразу выбыл Мело [Тримбл]. Рад, что его повреждение оказалось не таким серьезным, как ожидалось. Ждем его к началу полуфинальной серии.

— Оливье Ханлан уже полноценно влился в коллектив?

— Думаю, что он еще вливается. Оливье приходил под одну схему, его приглашал Эмил [Райкович]. Теперь привыкает к требованиям Андреаса. Плюс выбыл Мело. В каких-то моментах Ханлану приходится действовать не на своей позиции. Но он профи, быстро адаптируется.

Ханлан пополнил ЦСКА в начале марта. Тримбл получил травму мышцы левого бедра во втором матче с «Енисеем».