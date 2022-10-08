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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:03

«Самара» уступила «Локомотиву-Кубани» и проиграла второй матч подряд в сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:70.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Джейлен Барфорд, набравший 29 очков.

«Самара» проиграла второй матч подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 13 октября против ЦСКА. «Самара» 12 октября сыграет на домашнем паркете с «Енисеем».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 79:70 (26:20, 10:13, 24:19, 19:18)

8 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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