«Самара» уступила «Локомотиву-Кубани» и проиграла второй матч подряд в сезоне

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:70. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Джейлен Барфорд, набравший 29 очков. «Самара» проиграла второй матч подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу. Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 13 октября против ЦСКА. «Самара» 12 октября сыграет на домашнем паркете с «Енисеем». Баскетбол Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 79:70 (26:20, 10:13, 24:19, 19:18) 8 октября. Краснодар. «Баскет-холл».