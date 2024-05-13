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Сегодня, 18:15

«Локомотив» — УНИКС: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» и УНИКС сыграют 13 мая в плей-офф Единой лиги ВТБ в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
УНИКС — «Локомотив».
Фото «Локомотив-Кубань»
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в понедельник, 13 мая. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-Холл» в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Видеотрансляция матчей серии 1/2 финала плей-офф «Локомотив-Кубань» — УНИКС будет доступна на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Игры также показывают по подписке на официальном сайте Единой лиги ВТБ и на канале «Старт».

После трех матчей «Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Противостояние идет до трех побед. Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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