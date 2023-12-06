«Автодор» победил МБА

Сегодня, 22:09
«Автодор» обыграл на выезде МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:77.
Самым результативным игроком встречи стал Андрей Лопатин (МБА) — 21 очко.
Саратовский клуб одержал вторую победу подряд. «Автодор» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата — 6 побед в 15 матчах.
МБА занимает 12-е место в таблице — 5 побед в 15 матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 77:80 (18:25, 15:19, 20:17, 24:19)
М: Лопатин (21), Якушин (16), Касаткин (13)
А: Хэммондс (18), Торнвелл (12), Пушица (13)