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Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:05

Михайловский назвал свою цель в дебютном сезоне в ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Никита Михайловский в интервью «СЭ» рассказал, что саратовский «Автодор» предлагал ему новый контракт, но игрок решил принять новый вызов.

— В прошлом сезоне из молодых россиян в ЦСКА только Самсон Руженцев получал больше 10 минут игрового времени (в среднем — 12:26). У опытного Артема Комолова, выступающего на твоей позиции, было 10:40. Тебя не смутило это при переходе в команду?

— Нет. Понимаю, что в ЦСКА очень много опытных игроков, которые уже долгое время стабильно выступают на самом высоком уровне. Я приехал сюда, чтобы учиться у них и помогать команде, если получу такой шанс. Мне 22 года. Это хороший возраст, чтобы доказать тренеру свою состоятельность. Если у меня будет получаться, то будет расти и игровое время.

— 10 минут в среднем за игру будет неплохим результатом для первого сезона?

— Сложно загадывать. Я готов на любые минуты. Повторюсь, главное — быть полезным команде.

Никита Михайловский. «Быть выбранным на драфте НБА — это не самое главное». Интервью Никиты Михайловского

— Твоя цель на сезон?

— Закрепиться в ротации. Мой контракт заключен с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки. Поэтому у меня сейчас очень важный период.

— Летом «Автодор» хотел тебя сохранить?

— Они предлагали переподписать контракт, но я попросил их подождать. Хотел выйти на рынок свободных агентов, пообщаться с другими клубами. И когда мы вступили в переговоры с ЦСКА, то решили с агентом, что хотим попасть именно в московский клуб.

В сезоне-2022/23 в составе «Автодора» Михайловский принял участие в 29 матчах Единой лиги ВТБ, в которых отмечался 6,3 очка, 3,1 подбора и 1,8 передачи за 18,6 минуты на площадке.

БК ЦСКА
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