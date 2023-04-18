Паскуаль рассказал о подготовке ко второму матчу 1/2 финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Сегодня, 17:28
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, как команда готовилась ко второму матчу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас — это всего лишь 0-1, — цитирует пресс-служба клуба тренера. — На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся».
Второй матч серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.