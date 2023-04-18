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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:28

Паскуаль рассказал о подготовке ко второму матчу 1/2 финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, как команда готовилась ко второму матчу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас — это всего лишь 0-1, — цитирует пресс-служба клуба тренера. — На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся».

Второй матч серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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