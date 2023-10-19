Перасович после победы над «Уралмашем»: «Нужно думать о следующем матче. Каждая игра в чемпионате будет сложной»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Уралмашем» в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:67).

«Я счастлив и доволен, потому что мы одержали победу. «Уралмаш» — очень серьезная команда. В предыдущих матчах они продемонстрировали, что могут обыграть любого соперника. Сегодня мы с самого начала играли солидно. Да, у нас были некоторые проблемы под своим щитом. Но затем нам удалось сдержать их подборы в нападении и сыграть гораздо лучше. Если в первой половине они забрали восемь отскоков под нашим щитом, то после большого перерыва — только один. В этом вся разница. Теперь нам нужно начинать думать о следующем матче. Каждая игра в этом чемпионате будет сложной», — приводит пресс-служба клуба слова Перасовича.

УНИКС одержал третью победу на старте чемпионата и занимает второе место в турнирной таблице (4 победы в 4 матчах). «Уралмаш» проиграл три встречи из пяти и занимает 8-ю строчку.

22 октября казанская команда сыграет против «Самары». Клуб из Екатеринбурга 25-го числа встретится с «Пармой».