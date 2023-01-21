Президент Единой лиги ВТБ оценил состояние ЦСКА и «Зенита» по итогам первой части регулярного сезона

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Зенитом» (100:80). Армейцы продлили свою победную серию до 22 матчей, второй раз в сезоне переиграв команду Чави Паскуаля. У действующих чемпионов шесть поражений по итогам первой части регулярного сезона и третье место в таблице.

— «Зенит» не готов конкурировать с ЦСКА в этом сезоне?

— Я бы так не сказал. В прошлом сезоне армейцы также уверенно выглядели в регулярке, выиграли ее, но обладателем Кубка Белова в итоге стал «Зенит». В плей-офф уровень конкуренции будет совершенно другой, и в ЦСКА это прекрасно понимают. Если говорить про «Зенита», то с самого начала сезона их новый состав не может найти баланс. Да, они взяли Суперкубок благодаря мастерству отдельных исполнителей, но прийти к идеальным командным взаимодействиям, которыми славятся все команды Паскуаля, пока не получается. При этом у них есть запас и качество баскетболистов, чтобы бороться за чемпионство. Сегодня первая половина в исполнении обеих команд была самого высокого уровня. Никто не хотел отпускать друг друга даже не несколько очков. Нерв игры был такой, по которому мы скучаем без матчей Евролиги.

— За счет чего армейцы так преобразились после перерыва?

— Многое решил Каспер Уэйр. Забить пять трехочковых из шести за третью четверть, плюс несколько из них в издевательском стиле. Это надламывает психологически. «Зенит» не смог на это ответить. Плюс хорошо играющий Серега Карасев получил травму. Его очень не хватало. Так что разница в 20 очков не отражает реальную картину происходящего. Это только начало — закончился первый этап регулярки, а 6 февраля эти команды вновь встретятся между собой в Москве. Поверьте, там сценарий будет гораздо более закрученный.

— Разделение чемпионата на шестерки добавит интриги?

— Мне кажется, что да. Будет меньше проходных матчей. Во второй шестерки будет очень плотная борьба за два отставших места в плей-офф. В первой — также все будут максимально стараться, чтобы не попасть в четверть с ЦСКА.