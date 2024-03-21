Разыгрывающий ЦСКА Тримбл — о поражении от «Енисея»: «Нам немного не повезло»

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал поражение армейцев от «Енисея» (65:74) в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ.

«Возможно, имело место небольшому невезению, броски не совсем шли у команды, но сетовать только на это — неправильно. В понедельник у нас серьезная игра с «Зенитом», главное оставаться командой и вместе проходить через эти трудности», — приводит слова Тримбла Legalbet.

Армейцы потерпели 8-е поражение в 32 матчах и занимают второе место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. Красноярцы идут шестыми с 17 победами.

ЦСКА примет «Зенит» 25 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.