«Реал» хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Паскуаль возглавил команду

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«Реал» хочет заполучить главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщает журналист RAC1 Марк Мундет.
По информации источника, испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера мадридской команды в следующем сезоне. Отмечается, что у 50-летнего тренера есть предложения от трех клубов.
Паскуаль возглавил «Зенит» в 2020 году. Под его руководством команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.
Контракт тренера с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/24.