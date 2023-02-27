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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:02

«Реал» хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Паскуаль возглавил команду

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» хочет заполучить главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщает журналист RAC1 Марк Мундет.

По информации источника, испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера мадридской команды в следующем сезоне. Отмечается, что у 50-летнего тренера есть предложения от трех клубов.

Паскуаль возглавил «Зенит» в 2020 году. Под его руководством команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Контракт тренера с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Журналист RAC1 Марк Мундет
БК Зенит
БК Реал
Хавьер Паскуаль
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