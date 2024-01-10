«Самара» победила «Уралмаш»

«Самара» дома обыграла «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:64.

Самым результативным игроком встречи стал Октавиус Эллис («Уралмаш») — 15 очков.

«Самара» одержала 11-ю победу в 21 матче и занимает 7-е место в таблице Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» с 11 поражениями после 21 матча — на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 68:64 (15:14, 22:16, 12:20, 19:14)

С: Роберсон (12), Далтон (11), Хокинс (10)

У: Эллис (15), Уиттакер (11), Нэльсон (10)

10 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»