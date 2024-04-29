«Уралмаш» победил «Зенит» и сравнял счет в серии

Сегодня, 17:04
«Уралмаш» дома обыграл «Зенит» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 72:69.
Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 21 очко.
«Уралмаш» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
1/4 финала. Четвертый матч
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 72:69 (13:18, 20:16, 16:17, 23:18)
29 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
У: Уиттакер (21), Нельсон (17), Эллис (16)
З: Хантер (15), Фрэйзер (14), Эртель (11), Карлтон (11)
Счет в серии: 2-2