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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:03

Перасович — о поражении от «Зенита»: «УНИКС имел шанс выиграть, но просто его не использовал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:82).

«Поздравляю «Зенит». Это тяжелая игра, как мы и ожидали. К сожалению, мы проиграли на последних секундах, но, думаю, мы провели неплохую игру, намного лучше, чем первые два матча здесь в Санкт-Петербурге. Сегодня мы имели шанс, но просто его не использовали. Что же, едем в Казань на решающий матч.

Подборы? Да тут много факторов. Это просто была такая тактика, мы уделили внимание другим вещам. Когда большой игрок остается против маленького, очевидно, что у него преимущество. Это не потому, что мы хотели отдать подбор, а просто мы уделили внимание другим аспектам. И я думаю, что сегодня мы выглядели намного лучше, чем в раньше на этой арене», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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