Жбанов считает Димитриевича решающим фактором победы УНИКСа в пятом матче с «Зенитом»

Атакующий защитник УНИКСа Георгий Жбанов прокомментировал победу над «Зенитом» (78:63) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Ненад Димитриевич сегодня выдал феноменальную игру. Считаю, нам удалось победить во многом благодаря ему. Он стал настоящим Х-фактором. Я немного расстроен своей личной игрой в нападении. К сожалению, у меня не получилось помочь ребятам на чужой половине площадки, но они молодцы, что справились в атаке без меня», — цитирует пресс-служба лиги Жбанова.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.