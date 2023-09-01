Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 15:52

Латвия обыграла Испанию отыгравшись с «-12» в третьей четверти матча чемпионата мира

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Сборная Латвии обыграла Испанию во втором раунде группового турнира чемпионата мира — 74:69.

В победителей самым результативным игроком стал Давис Бертанс — 16 очков. У проигравших — Вилли Эрнангомес с 14 очками.

Под конец третьей четверти Латвия проигрывала в счете «-12».

Латвия (7 очков) возглавила группу L с Испанией (7 очков), Канадой (6 очков и матч в запасе) и Бразилией (5 очков и матч в запасе).

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа L

Испания — Латвия — 69:74 (16:17, 16:12, 26:18, 11:27)

1 сентября.

Сборная Испании по баскетболу
Сборная Латвии по баскетболу
1
0
Читайте также
Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
Танцевальная пара Кагановская — Ангелопол распалась
СК спустя 19 лет установил личность боевика-захватчика школы в Беслане
В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине
Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США победили Черногорию, Италия обыграла Сербию на чемпионате мира