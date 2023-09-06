Канада остановила Дончича, сказка Латвии подошла к концу

Определились все полуфиналисты ЧМ-2023 и почти все участники Игр-2024.

Чемпионат мира. Четвертьфиналы

Германия — Латвия — 81:79 (13:16, 23:18, 26:25, 19:20)

Канада — Словения —100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)

Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

Италия — США — 63:100 (14:24, 10:22, 20:37, 19:17)

Полуфиналы. 8 сентября

США — Германия

Сербия — Канада

Вторые четвертьфинальные матчи ЧМ-2023 вышли гораздо более напряженными. Германия обыграла Латвию, несмотря на ужасную игру своего лидера Денниса Шредера. Разыгрывающий «Торонто» реализовал всего 4 из 26 попыток с игры и едва не запорол концовку. Если бы не восстановившийся после травмы Франц Вагнер (16 очков, 8 подборов и 3 передачи), то в полуфинале была бы команда Луки Банки. А вот Словения по делу отправляется биться за 5-8-е места. Лука Дончич не выдержал напряжения, получив второй неспортивный фол в начале четвертой четверти (показав жест с намеком на подкуп). К тому моменту его команда уступала 16 очков, попыталась вернуться в игру без звездного разыгрывающего, но было уже поздно. Канада впервые в истории шагнула в 1/2 финала ЧМ.

Жест от Луки

Дончич проиграл свою дуэль Шэю Гилджесу-Александру. Если лидер «Оклахомы» уверенно вел игру своей команды на протяжении 40 минут, то Лука включался лишь эпизодами. Да, можно констатировать тот факт, что партнеры Шэя более классные баскетболисты (сразу семь игроков ростера представляют клубы НБА), но также стоит оценить, как боролись в этом мачте словенцы. Майк Тоби, Зоран Драгич, Алексей Николич и другие парни Александра Секулича бились за каждый сантиметр паркета. Это позволило Словении на равных сражаться с канадцами в первой половине (50:50). К перерыву на счету Дончича было 17 очков, у Гилджеса-Александра — 13. Однако помимо высокой результативности 77-й номер словенцев получил необязательный технический фол за споры с арбитром (в целом матч был омрачен многочисленными эпизодами, когда Дончич жаловался на решения судей).

В атаке Луке очень здорово помогал Клемен Препелич (всего 22 очка за 27 минут). У Канады же очень вовремя включились Диллон Брукс и Ар Джей Барретт. Именно они организовали рывок 9:2 на старте третьей четверти. Секулич отреагировал тайм-аутом, но после него ситуация только ухудшилась. Словенцы стали допускать глупые потери, а преимущество Канады выросло уже до 15 очков. Гилджес-Александр перестал промахиваться, и казалось, что интрига в матче умерла. Но Дончич напомнил о себе двумя точными «трехами» и классным пасом на Тоби.

Преимущество Канады «+9» после третьей четверти не выглядело приговором. Но тут на первый план вновь вышел Дончич. За 8 минут до конца Лука пошел в проход, но после столкновения с соперниками не услышал свистка арбитра. Разыгрывающий был крайне этим недоволен, в жесткой форме высказав свои претензии судьям. Наказание последовало незамедлительно, — второй технический фол и удаление. Покидая паркет, лидер словенцев показал жест, изображающий деньги, в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители ФИБА. Ждем какой-то реакции от функционеров или суперзвездам можно все?

Словения уступала «-16», но без Дончича заиграла более дисциплинированно, вновь сократив отставание до 9 очков. На большее Препелича и компании уже не хватило, а Гилджес-Александр на последней минуте успел оформить дабл-дабл: 31 очко и 10 подборов. Серьезная заявка на приз MVP, но для начала надо пройти Сербию. У команды Светислава Пешича на один день отдыха больше. В столь плотном турнире это может быть серьезным преимуществом. Хотя по уровню таланта Канада выглядит предпочтительнее сербов.

Худший матч

Германия остается единственной командой турнира, которая не проиграла ни одного матча на турнире. Причем на втором групповом этапе они «привезли» Грузии и Словении почти по 30 очков. И это без своего ключевого игрока Франца Вагнера. Форвард «Орландо» подвернул голеностоп в первой встрече турнира против Японии, после чего восстанавливался и вернулся к игре с латышами.

Многие сетовали, что Гордону Херберту не стоит встраивать Франца в успешно работающий механизм, но именно Вагнер стал Х-фактором четвертьфинала. Германия провалила начало встречи набрав всего три очка за пять минут (3:13). Тренер тут же бросил в бой Франца и Маодо Ло, которые преобразили игру своей команды. Немцы стали попадать трехочковые (5/13 у обеих команд после первой половины), а в защите стали останавливать разыгравшихся Дависа Бертанса и Артурса Жагарса.

При этом сделать себе серьезный задел немцы не смогли. Во многом это связано со слабой игрой Денниса Шредера. Разыгрывающий набрал первые очки в начале третьей четверти, до этого смазав 12 бросков подряд (42:40). Всего Шредер промазал 22 раза, в том числе 0/8 из-за дуги. «Вероятно, это была худшая игра в моей карьере, — признался после игры Деннис. — Но мы все же нашли способ победить. Я горжусь ребятами, которые усилили игру со скамейки запасных, особенно Францем Вагнером. Я просто старался сохранять позитивный настрой».

Странно, но, несмотря на все неудачи, Шредер оставался на паркете, а проводивший отличную игру Ло, оставался на скамейке. Немцы чуть за это не поплатились, растеряв отрыв в 14 очков. Жагарс и Роландс Шмит затащили свою команду в концовку (81:79). До конца матча оставалось 34 секунды. Мяч был у немцев, и атаковать вновь доверили Шредеру. И он предсказуемо смазал, попав в переднюю дужку. Бертенс взял подбор, пробежал всю площадку и решил бросить на победу... Но не попал. Эта победа позволила немцам не только пробиться в полуфинал, но и заработать путевку на Олимпиаду в Париж-2024.

Они присоединились к Сербии (лучшие команды Европы), Франции (страна-хозяйка), США и Канаде (лучшие команды Америки), Южному Судану (лучшая команда Африки), Японии (лучшая страна Азии) и Австралии (лучшая страна Океании). Остальные четыре участника будут определены в квалификационных олимпийских турнирах, которые пройдут 2-7 июля 2024 года.