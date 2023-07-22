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Пляжный футбол

Сегодня, 19:00

Бухлицкий считает, что спорт последние десятилетия испытывает влияние политики

Алина Савинова
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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий высказался на тему отстранения сборной России от международных соревнований.

«Ни к чему это. Спорт должен быть вне политики, но, к сожалению, эта известная фраза уже многие десятилетия не действует. Спорт вне политики — для спортсменов, но не для остальных. Мы готовы играть и решать все вопросы на площадке, как и должно быть. Все происходящее вокруг не должно касаться спорта, в этом и суть фразы «спорт вне политики», — приводит ТАСС слова Бухлицкого.

Также он поделился мнением о целесообразности созыва сборной в условиях отстранения.

«Национальную команду надо собирать, мы должны быть готовы ко всему. Важно, чтобы не пропадала нить взаимопонимания, сыгранность. Сборная должна продолжать тренироваться, если есть матчи — играть, так что вопрос «Зачем?» фактически отпадает», — добавил Бухлицкий.

Все российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

21 июля в Санкт-Петербурге стартовал БЕТСИТИ Кубок наций по пляжному футболу, в котором принимают участие национальные команды России, Ирана, ОАЭ и Сенегала. В субботу россияне одержали победу над Сенегалом во втором туре соревнований со счетом 6:4.

Источник: https://tass.ru/sport/18339165
Футбол
Андрей Бухлицкий
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