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Сегодня, 14:26

Звезды сборной России сыграли вничью с командой легенд пляжного футбола на БЕТСИТИ Кубке наций

Фото Пресс-служба РФС
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Звезды сборной России сыграли вничью с командой легенд пляжного футбола в гала-матче на БЕТСИТИ Кубке наций в Санкт-Петербурге.

В игре приняли участие футболисты «золотого» состава пляжной сборной России Александр Бухлицкий, Дмитрий Шишин, Юрий Крашенинников, бывшие игроки сборной России по футболу Дмитрий Сычев и Александр Филимонов, а также звезды медиа-лиги Евгений Спиряков и Алексей Гасилин.

Встреча завершилась со счетом 7:7, Дмитрий Сычев сделал покер.

В воскресенье, 23 июля состоится финал Кубка наций, в котором сборная России встретится с Ираном. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

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