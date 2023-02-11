Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» словесные пикировки в СМИ биатлонистов Йоханнеса Бе из Норвегии и Себастьяна Самуэльссона из Швеции.

— Трешток — это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация. В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье, — сказал Губерниев «СЭ».

Экс-президент СБР, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев заявил, что не следит за высказываниями спортсменов в прессе.

— Я не знаю, чем они там обмениваются. Не читал и не смотрел. Просто наблюдаю за их выступлением на чемпионате мира и Кубке мира. За их внутренними распрями не следил. Им чем-то заниматься, видимо, хочется. Вот они друг друга подкусывают, — сказал Драчев.

На старте чемпионата мира в Оберхофе Самуэльссон и Бе-младший часто подкалывают друг друга в интервью. Швед в том числе сказал в разговоре с TV2: «Думаю, мы оба считаем, что здорово покидаться какашками В СМИ».