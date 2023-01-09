Свищев: «Клебо выигрывает в отсутствие наших и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски».

«Мы же помним прошлогоднюю интригу, как наши ребята составили конкуренцию Клебо. Клебо выигрывает в отсутствие наших звезд и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный. Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень. Ты выигрываешь, но понимаешь, что есть люди сильнее тебя. Не самый ценный кубок в его карьере», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

С февраля 2022 года лыжники из России отстранены от участия в международных соревнованиях.