Йоханнес Бе остался доволен победой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке.

«Я действительно доволен. Это было не так просто после ошибки на рубеже лежа, но я сумел сохранить отрыв, старался ехать быстро и перед «стойкой» чувствовал, что у меня еще есть силы. Расстроен, что допустил промах на последнем рубеже, но в целом у меня все было под контролем. Это спорт: попадаешь — и ты в игре, промахиваешься — и выбиваешь. Я забыл отпраздновать победу на ковре, поэтому мне пришлось сделать это через 50 метров! Я был слишком сосредоточен на одной цели за раз», — приводит пресс-служба IBU слова Бе.

Второе место в гонке занял француз Кантен Фийон Майе. Третьим стал еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе.