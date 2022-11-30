В сборной Норвегии — хаос. У Экхофф бессонница, а Ройселанн страдает от лишая

Старт сезона скандинавы вынуждены проводить без своих лидеров.

Кубок мира по биатлону-2022/23. 1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 43.53,8

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — +36,5 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — +39,7 (1)

Наконец-то стартовал мировой биатлон! Вчера в финском Контиолахти прошли первые мужские гонки, сегодня на лыжню вышли девушки. Если в России проводить гонки мешали аномальные морозы, то в Европе, наоборот, ждали появления стабильного снежного покрова. Только вот Норвегия подготовиться к началу сезона не смогла. Женская сборная выступает без Тириль Экхофф и Марты Олсбю-Ройселанн. У обеих причины объективные — медицинские, хоть и довольно необычные. Тириль страдает от бессонницы, а у Марты диагностировали опоясывающий лишай. Когда и как девушки смогут решить свои проблемы и кто в их отсутствие побеждает в первых гонках?

Марта Олсбю-Ройселанн. Фото Global Look Press

Олсбю-Ройселанн пропускает гонки из-за заразы

На Олимпиаде в Пекине у девушек был один безусловный триумфатор. Марта Олсбю-Ройселанн в 30 лет раскрыла все грани своего таланта и в Китай ехала только побеждать. У нее на Играх пять медалей — три золотые и две бронзовые. После того как Марта решила продолжать карьеру и выступать даже в постолимпийский год, от нее ждали чудес и на Кубке мира. Однако чудеса придется отложить — всему виной... дерматология. Трехкратная олимпийская чемпионка пропускает начало сезона на Кубке мира, поскольку в сентябре Ройселланн диагностировали опоясывающий лишай. «Я уже давно выздоровела, но тело не работает как надо. Я ощущаю последствия — устаю, болит голова, — описывает Марта в интервью норвежским СМИ свое состояние. — Я должна отнестись к этому внимательно, прислушаться к своему организму».

Олсбю-Ройселанн вернулась к тренировочному процессу, хотя врачи и требуют от нее не форсировать восстановление и отказаться от тяжелых нагрузок. Она работала по собственной программе, и небольшой шанс на то, что Марта выступит в Контиолахти, оставался. Союз биатлонистов Норвегии надеялся на благоприятный исход и на всякий случай внес ее в предварительную заявку на старты в Финляндии. Однако за пару дней до гонок стало понятно, что пока что она выступать на серьезном уровне не готова. «Это испытание терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», — сказала норвежка. Вместо нее норвежцы заявили 25-летнюю Каролину Эрдаль. Она редко пробивается в основу скандинавской команды и обычно выступает на Кубках IBU, так что для девушки это отличная возможность показать себя.

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press

Тириль не может нормально спать из-за последствий коронавируса

Новые возможности открылись и у 27-летней Рагнхильд Фемстейневик, которую при других обстоятельствах вряд ли бы стоило ждать на Кубке мира. Однако, помимо Олсбю-Ройселанн, норвежцы потеряли и вторую свою звезду — Тириль Экхофф. Причем у нее проблемы, похоже, серьезнее, ведь Экхофф пока что даже вне заявки. Она взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время. Решение было принято врачом сборной Норвегии в согласовании со спортивным руководством. «Когда она вернется, мы на данный момент не знаем. За ней хорошо наблюдают, и она получает всю возможную помощь. Конечно, мы надеемся, что Тириль скоро почувствует себя лучше», — сказала врач команды Осне Фенне Хоксруд. Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. И даже сейчас она не может восстановить нужный режим сна и отдыха, а вместе с тем и нормально тренироваться.

Когда осенью появились первые слухи, что Экхофф пропустит сборы национальной команды в немецком Оберхофе, норвежский телеканал TV 2 также обратился к ней за комментарием. И на вопрос о том, как обстоят дела, она ответила кратким, но красноречивым сообщением: «Жопа». «В тренировках с Тириль нам нужен сбалансированный подход. Она тренируется — в какие-то дни лучше, в какие-то хуже, — отметил тренер сборной Норвегии Патрик Оберэггер. — Федерация и тренерский штаб поддерживают Тириль. Она может и должна сама потратить столько времени, сколько ей нужно. Она сама решит, когда захочет снова присоединиться к нам». Кризис Экхофф начался еще в олимпийский год, когда к физиологическим трудностям добавилась депрессия. Тириль даже думала о завершении карьеры и называла биатлон глупым спортом. Весь сезон-2021/22 норвежка выглядела непривычно слабой — не получались ни ход, ни стрельба.

Тириль Экхофф на Олимпиаде. Фото Global Look Press

Проблемы со сном были и у Вирер — она 15 лет сидит на таблетках

И все же к Играм в Пекине Экхофф удалось набрать форму и взять две личные медали и эстафетное золото. Казалось, что сложности в прошлом, но межсезонье снова сбило Тириль с нужного курса. Сначала она отказалась от участия в летних соревнованиях и традиционного лыжероллерного фестиваля Blink, потом от сборов — как общекомандных, так и личных. Теперь вообще не до конца ясно, увидим мы по ходу сезона норвежку в деле или нет. Ко всему прочему она решила закрыться от мира, отказывает в интервью, не приехала на подкаст о биатлоне, хотя изначально давала согласие на участие. А еще пару месяцев назад Тириль рассказывала о своем состоянии весьма подробно. «Все началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу, — вспоминает она. — А потом был такой удар, что не пожелаю такого даже злейшему врагу».

Удар — это приступы с бессонницей, которые преследовали Тириль большую часть прошлого года и вернулись летом. Экхофф сама раньше не верила в серьезность подобных заболеваний, пока не столкнулась с ней лично. Она была уверена: плохо спит только тот, кто мало работает. Но, как оказалось, у многих спортсменов бывают подобные истории. «Я понимаю, каково это, потому что на протяжении всей карьеры у меня было много проблем со сном, — рассказала итальянка Доротея Вирер. — Это длится уже 15 лет, и иногда мне приходится принимать таблетки. Главное для Тириль — привести психическое и физическое состояние в норму. Это гораздо важнее, чем сам спорт». Поддержали конкуренток и шведские сестры Эберг. Ханна и Эльвира с грустью отметили, что сильных норвежек нет в Контиолахти. Только вот насколько искренними были эти слова, большой вопрос, ведь в отсутствие Олсбю-Ройселанн победила шведка.