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Кубок мира

Сегодня, 20:00

Йоханнес Бе побил новый рекорд. Норвежец ни разу не проиграл в спринте в этом сезоне

Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
Андрей Расторгуев.
Фото Global Look Press
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Он установил новое достижение по победам в Кубке мира за сезон.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Холменколлен. Спринт. Мужчины
Йоханнес Бе (Норвегия) — 25,13.0 (1)
Мартин Понсилуома (Швеция) — 23.9 (0)
Бенедикт Долль (Германия) — 28.9 (0)
Итоговый зачет (спринт)
Йоханнес Бе (Норвегия) — 630
Стурла Лагрейд (Норвегия) — 375
Мартин Понсилуома (Швеция) — 328

В первый соревновательный день заключительного в сезоне этапа Кубка мира по биатлону-2022/23, проходящего в Холменколлене, победил Йоханнес Бе. Знаменитый норвежец 16 марта уверенно первенствовал в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами. Не помешал досрочному обладателю Кубка мира даже один промах.

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Идеальная дисциплина

На старт гонки 29-летний спортсмен выходил уже в статусе обладателя Малого хрустального глобуса в зачете этой дисциплины. Всякий раз, когда Бе-младший участвовал в спринте в рамках Кубка мира этого сезона, он неизменно побеждал (кроме того, он является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в данном формате).

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?

Соревнования в Холменколлене подвели итог впечатляющей серии: 7 гонок — 7 триумфов. Даже с одним промахом на стойке норвежец на финише выиграл 23,9 секунды у шведа Мартина Понсилуомы, закрывшего все мишени, — на трассе Бе (даже после перенесенного ковида, из-за котррого пропустил предыдущий этап) намного быстрее всех соперников.

Несмотря на доминирование в мире биатлона (четыре победы в общем зачете в пяти последних сезонах), Йоханнес остается мотивированным — завершать карьеру не планирует и гонится за новыми рекордами. Как за достижениями великих Бьорндалена и Фуркада, так и своими собственными.

В сезоне-2018/19 (том самом, когда Бе впервые взял Большой хрустальный глобус) он одержал 16 побед в личных гонках на Кубке мира, а 16 марта 2023 года поднял планку еще выше. Теперь за одну соревновательную зиму в рамках самой престижной биатлонной серии соревнований у него 17 первых мест. А ведь впереди еще пасьют и масс-старт...

Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

В спринтерском зачете без перемен

Вторую позицию в зачете личных гонок с двумя рубежами по итогам сезона Кубка мира удержал соотечественник Бе — Стурла Лагрейд. В Холменколлене он подтвердил репутацию снайпера, отстреляв без промахов (на лежке норвежец этой зимой закрывает мишень в 98% случаев!), однако по части физической формы был готов после болезни неоптимально и показал пятое время. Сказался также ранний стартовый номер (шестой) — из ориентиров для Лагрейда среди финишировавших спортсменов был только обладатель темно-синего биба лидера молодежного зачета Томмазо Джакомель из Италии, заметно уступивший Стурле.

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе взял медали во всех гонках, но вечный рекорд установить не смог

Мартин Понсилуома отчаянно гнался за временем лидера дня, но Йоханнес Бе был недосягаем. Чемпион мира в спринте 2021 года из Швеции с чистой стрельбой остался вторым. Однако в призовой тройке зачета дисциплины Понсиулома удержался — его непосредственный конкурент Бенедикт Долль из Германии также с «нулями» показал третье время дня. Ветеран из Латвии Андрей Расторгуев показал лучший с сезона-2017/18 результат в спринтерских гонках на Кубке мира — по скорости он уступил только Бе и с одним промахом остановился в шаге от подиума.

Андрей Расторгуев.
Фото Global Look Press

Будет ли интрига в преследовании?

Заключительный пасьют сезона пройдет в субботу, 18 марта. В зачете этой дисциплины преимущество Йоханнеса Бе (у него 510 баллов) уже не отыграть, также незыблема вторая позиция Стурлы Лагрейда (365), тем более что последний в сезоне в гонках преследования ниже четвертого места не финишировал.

А вот на третью строчку претендуют Тарьей Бе (у старшего брата Йоханнеса в активе 248 баллов, но не самая удачная позиция после спринта — двадцатая с полутораминутным отставанием от лидера) и Ветле Шостад Кристиансен (уступает соотечественнику 20 очков). Проредить норвежский квартет способен француз Кантен Фийон-Майе. Олимпийский чемпион Пекина-2022 в гонке преследования с 220 баллами пока пятый в рейтинге, но по итогам спринта стал шестым. Если после финиша в пасьюте между Фийоном-Майе и Кристиансеном (на старте норвежец будет уступать французу 5,8 секунды) окажется два спортсмена, третье место в зачете быстрейших преследователей сезона уйдет именно Кантену.

Леонид Мужикбаев

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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