Йоханнес Бе побил новый рекорд. Норвежец ни разу не проиграл в спринте в этом сезоне

Он установил новое достижение по победам в Кубке мира за сезон.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Холменколлен. Спринт. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия) — 25,13.0 (1)

Мартин Понсилуома (Швеция) — 23.9 (0)

Бенедикт Долль (Германия) — 28.9 (0)

Итоговый зачет (спринт)

Йоханнес Бе (Норвегия) — 630

Стурла Лагрейд (Норвегия) — 375

Мартин Понсилуома (Швеция) — 328

В первый соревновательный день заключительного в сезоне этапа Кубка мира по биатлону-2022/23, проходящего в Холменколлене, победил Йоханнес Бе. Знаменитый норвежец 16 марта уверенно первенствовал в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами. Не помешал досрочному обладателю Кубка мира даже один промах.

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Идеальная дисциплина

На старт гонки 29-летний спортсмен выходил уже в статусе обладателя Малого хрустального глобуса в зачете этой дисциплины. Всякий раз, когда Бе-младший участвовал в спринте в рамках Кубка мира этого сезона, он неизменно побеждал (кроме того, он является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в данном формате).

Соревнования в Холменколлене подвели итог впечатляющей серии: 7 гонок — 7 триумфов. Даже с одним промахом на стойке норвежец на финише выиграл 23,9 секунды у шведа Мартина Понсилуомы, закрывшего все мишени, — на трассе Бе (даже после перенесенного ковида, из-за котррого пропустил предыдущий этап) намного быстрее всех соперников.

Несмотря на доминирование в мире биатлона (четыре победы в общем зачете в пяти последних сезонах), Йоханнес остается мотивированным — завершать карьеру не планирует и гонится за новыми рекордами. Как за достижениями великих Бьорндалена и Фуркада, так и своими собственными.

В сезоне-2018/19 (том самом, когда Бе впервые взял Большой хрустальный глобус) он одержал 16 побед в личных гонках на Кубке мира, а 16 марта 2023 года поднял планку еще выше. Теперь за одну соревновательную зиму в рамках самой престижной биатлонной серии соревнований у него 17 первых мест. А ведь впереди еще пасьют и масс-старт...

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

В спринтерском зачете без перемен

Вторую позицию в зачете личных гонок с двумя рубежами по итогам сезона Кубка мира удержал соотечественник Бе — Стурла Лагрейд. В Холменколлене он подтвердил репутацию снайпера, отстреляв без промахов (на лежке норвежец этой зимой закрывает мишень в 98% случаев!), однако по части физической формы был готов после болезни неоптимально и показал пятое время. Сказался также ранний стартовый номер (шестой) — из ориентиров для Лагрейда среди финишировавших спортсменов был только обладатель темно-синего биба лидера молодежного зачета Томмазо Джакомель из Италии, заметно уступивший Стурле.

Мартин Понсилуома отчаянно гнался за временем лидера дня, но Йоханнес Бе был недосягаем. Чемпион мира в спринте 2021 года из Швеции с чистой стрельбой остался вторым. Однако в призовой тройке зачета дисциплины Понсиулома удержался — его непосредственный конкурент Бенедикт Долль из Германии также с «нулями» показал третье время дня. Ветеран из Латвии Андрей Расторгуев показал лучший с сезона-2017/18 результат в спринтерских гонках на Кубке мира — по скорости он уступил только Бе и с одним промахом остановился в шаге от подиума.

Андрей Расторгуев. Фото Global Look Press

Будет ли интрига в преследовании?

Заключительный пасьют сезона пройдет в субботу, 18 марта. В зачете этой дисциплины преимущество Йоханнеса Бе (у него 510 баллов) уже не отыграть, также незыблема вторая позиция Стурлы Лагрейда (365), тем более что последний в сезоне в гонках преследования ниже четвертого места не финишировал.

А вот на третью строчку претендуют Тарьей Бе (у старшего брата Йоханнеса в активе 248 баллов, но не самая удачная позиция после спринта — двадцатая с полутораминутным отставанием от лидера) и Ветле Шостад Кристиансен (уступает соотечественнику 20 очков). Проредить норвежский квартет способен француз Кантен Фийон-Майе. Олимпийский чемпион Пекина-2022 в гонке преследования с 220 баллами пока пятый в рейтинге, но по итогам спринта стал шестым. Если после финиша в пасьюте между Фийоном-Майе и Кристиансеном (на старте норвежец будет уступать французу 5,8 секунды) окажется два спортсмена, третье место в зачете быстрейших преследователей сезона уйдет именно Кантену.

Леонид Мужикбаев