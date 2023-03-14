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Сегодня, 17:30

«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру

Павел Буров
Корреспондент
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
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Этап Кубка мира в Холменколлене станет прощальным для потерявшей мотивацию Марты Ольсбу Ройселанн.

14 марта стало известно о том, что этап Кубка мира в норвежском Холменколлене станет для Марты Ольсбу Ройселанн последним. Рекордсменка по числу золотых медалей (13) на чемпионатах мира по биатлону утратила мотивацию и решила иначе расставить свои приоритеты.

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Превзошла Нойнер и Бергер

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит», — передает слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

За свою карьеру 32-летняя биатлонистка смогла отметиться многими достижениями. Семь олимпийских медалей, включая три золотые, 13 побед на ЧМ, обладательница Большого хрустального глобуса — таким послужным списком мало кто может похвастать.

Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press

Ольсбу Ройселанн давно известна биатлонным болельщикам. Норвежка провела несколько лет на высочайшем уровне: последние четыре сезона не выпадала из топ-5 общего зачета. Но по-настоящему феерила Марта на ЧМ в Антхольце, который проходил в сезоне-2019/20. На этом турнире биатлонистка превзошла достижение сразу трех великих спортсменок — Туры Бергер, Мари Дорен-Абер и Лауры Дальмайер. Ольсбу Ройселанн удалось завоевать медали во всех гонках того чемпионата. Да, в программе чемпионатов мира стало больше гонок, добавилась одиночная смешанная эстафета. Но это нисколько не умаляет достижений норвежки. Она стала первой биатлонисткой в мире, кто добился такого результата.

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Уже в этом сезоне норвежке удалось по титулам обойти великую Магдалену Нойнер. На чемпионате мира в Оберхофе Марта забрала в свою копилку наград еще два золота ЧМ. Это позволило еще раз вписать свое имя в историю. До такого общего количества золотых медалей на чемпионатах мира (13 побед) не дотягивался еще никто. У Нойнер 12 золотых медалей чемпионатов мира. Правда, если у Ольсбу Ройселанн личного золота всего два, то у Магдалены Нойнер целых шесть личных побед.

На Олимпиадах Марта тоже добилась немалых высот. На своих первых Играх в 2018-м норвежка взяла сразу две медали: серебро в спринте и смешанной эстафете. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине расклад был уже совсем иной. Олсьбу Ройселанн на Олимпиаде выступала в качестве фаворита. И оправдала этот статус: ей удалось завоевать сразу пять наград. До медалей норвежки не дотянулись лишь в эстафете. Сама же биатлонистка завоевала две личные золотые медали, прибавив к ним одну за смешанную эстафету.

Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press

Зажглась в России и засияла на долгие годы

Свою взрослую карьеру Марта, тогда еще Ольсбу, начала в далеком 2012 году, когда ей удалось выступить только в одной дисциплине — индивидуальной гонке Эстерсунда. Затем последовало несколько гонок сезона-2013/14, в которых спортсменка занимала достаточно скромные места, которые не всегда даже позволяли получить очки. Первый подиум пришел к норвежке лишь в следующем сезоне — в первой же одиночной смешанной эстафете.

Заехать в призы в личной гонке Марте удастся только в сезоне-2015/16. Тогда этапы Кубка мира еще проводились в России, а биатлонный календарь как раз завершался гонками в Ханты-Мансийске. Именно там норвежка и взошла на третью ступень пьедестала в спринтерской гонке, выиграв первую личную награду во взрослой карьере. Сейчас на счету биатлонистки 43 медали в личных гонках.

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Ольсбу Ройселанн осталось пробежать лишь три гонки. 16 марта в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира этого сезона. Биатлонистка сможет пополнить свою копилку наград еще тремя личными медалями — в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Если говорить о том, как Марта уходит из большого спорта, то делает она это очень достойно. Пропустив первую половину сезона, спортсменка вернулась на высокий уровень, завоевала три медали чемпионата мира и даже одержала две личные победы. Завершение карьеры дома станет настоящим праздником как для самой спортсменки, так и для ее болельщиков.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Магдалена Нойнер
Марта Ольсбу Ройселанн
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