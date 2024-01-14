Александр Корнев победил в масс-старте на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 12:27
Биатлонист Александр Корнев одержал победу в масс-старте на чемпионате России в Чайковском.
Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут 57,2 секунды, допустив 2 промаха.
Второе место занял Эдуард Латыпов, уступивший победителю 15,4 секунды. На третьей строчке находится Александр Поварницын (+24,8).
Чемпионат России. Чайковский
Мас-старт. Мужчины
1. Александр Корнев (Удмуртия) — 40 минут 57,2 секунды (2 промаха)
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +15,4 (3)
3. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,8 (3)