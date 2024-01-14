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Сегодня, 12:27

Александр Корнев победил в масс-старте на чемпионате России в Чайковском

Ана Горшкова
Корреспондент
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Биатлонист Александр Корнев одержал победу в масс-старте на чемпионате России в Чайковском.

Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут 57,2 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял Эдуард Латыпов, уступивший победителю 15,4 секунды. На третьей строчке находится Александр Поварницын (+24,8).

Чемпионат России. Чайковский

Мас-старт. Мужчины

1. Александр Корнев (Удмуртия) — 40 минут 57,2 секунды (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +15,4 (3)

3. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,8 (3)

Биатлон
Александр Поварницын
Эдуард Латыпов
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