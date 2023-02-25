0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:14

Александр Поварницын: «Жена заставляет поверить, что я сильный»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Биатлонист Александр Поварницын рассказал о поддержке родных на чемпионате России в Ижевске. В суперпасьюте 28-летний спортсмен сегодня выиграл золото.

Александр Поварницын. Биатлонист Поварницын победил в суперпасьюте на чемпионате России

— По стадиону объявляли, что у тебя здесь отец. Говорил ли он что-то перед гонкой?

— Нет. У меня отец знает, как настраивать. Он никогда лишнего слова не скажет.

— Жена что говорит?

— Всегда говорит, что я сильный. Заставляет меня поверить в это. Я часто ною, что у меня ничего не получается. Но, благодаря ей, понимаю, что все может получится.

— Удается во время гонки замечать плакаты, которые она готовит к гонкам?

— Когда длинная гонка — да, когда скоротечная — не удается.

— Дополнительную мотивацию не придает?

— Придает, конечно. Особенно, когда он в первый раз это сделала. Просто окрыленный бежал по трассе, — сказал Поварницын.

Биатлон
Александр Поварницын
0
Читайте также
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карим Халили: «Не рад своей работе в суперпасьюте»