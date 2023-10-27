Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

27 октября, 15:51

Анна Богалий рассказала о последней встрече с олимпийским чемпионом по биатлону Маматовым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, когда последний раз виделась с Виктором Маматовым.

«Книгу он дописать, похоже, так и не успел, еще на юбилее говорил, что над ней работает. Последний раз я видела его 18 октября, ездили к нему с [президентом Союза биатлонистов России] Виктором Майгуровым, с Еленой Седых из Олимпийского комитета России. Были недолго — ему уже было тяжело, минут 15 пообщались. Рукопожатие было крепким. Но уже сдавал серьезно», — цитирует Богалий ТАСС.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете и четырехкратный чемпион мира.

Источник: https://tass.ru/sport/19133765
Анна Богалий
0
Читайте также
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент IBU Далин выразил соболезнования в связи со смертью Маматова