Бабиков: «В Мурманске есть большие перспективы для развития биатлона»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков поделился с «СЭ» своими впечатлениями от Мурманска, где проходит заключительный этап Кубка Содружества.

— Многие впервые оказались на стадионе в Мурманске. Как для тебя?

— Я тоже здесь в первый раз. Логинов бегал здесь, будучи юным лыжником. Но я сразу пришел в биатлон, поэтому в первый раз в Мурманске. Нам очень повезло с друзьями. Показывают город, уникальные места. Можно сказать, что уже влюбились в Мурманск. Хотим приезжать сюда чаще. Надеемся, что и большой биатлон тоже будет приезжать чаще. Однозначно здесь есть большие перспективы для развития. Это важно и для детей региона, и для нас, которым нравится, чтобы биатлон был разнообразным. Это лучше, чем три этапа сидеть в Ханты-Мансийске, например. Нам показывали видео, как в сентябре люди вкатываются. В чем проблема сюда приехать в ноябре? Я не очень понимаю, в чем.

— Слышал, что белорусы здесь часто бывают, а многие российские спортсмены — нет.

— Да-да. Мы с ними разговаривали об этом. По логистике несложно сюда добраться. Из Москвы не очень далекий перелет. Такой же, как до Тюмени. В Ханты-Мансийск ехать гораздо сложнее. Есть один рейс, и до свидания. Поэтому прекрасный регион. Однозначно нужно развивать биатлон здесь.

— Сказал, что друзья показывают город. Что нового узнал или попробовал?

— Я попробовал за эти дни все: ежей, крабов, рыбу. Даже могу сказать, что у меня теперь новый взгляд на рыбу. Я всю жизнь не любил палтуса. А здесь меня угощали таким палтусом, что я думал: «Ничего себе! Он может быть вкусным, что ли?» Прямо поражались. Здесь люди молодцы, что развивают альтернативу витаминам Европы. Есть завод, который делает очень качественную «Омегу». Есть завод, который сублимирует икру ежей, которая тоже очень полезна. Мы смотрим на все это и прям гордимся, что у нас умеют развивать собственные дары, а не только полагаться на дорогие витамины из Европы и Америки, — сказал Бабиков «СЭ».