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Сегодня, 11:15

Бабиков: «Надеюсь, что команду Истомина сохранят. Избавляться от такого коллектива было бы глупым решением»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал «СЭ» о будущем своей мини-группы, в которую также входят Александр Логинов и Александр Поварницын.

— В спринте в Мурманске двое из вашей небольшой команды оказались в топ-6. Как будете дальше работать?

— Я очень рад за парней, что они в топ-6. У нас есть такая традиция, что мы все прибедняемся перед стартом. Но я понимал, что ребята очень хороши. Надеялся, что они покажут достойный уровень. Я, к сожалению, не поддержал команду. У нас не получилось в этом году в какой-нибудь гонке всем троим показать свой уровень. Все время по очереди. Но было очень много гонок, когда один из нас был в топ-6. Это говорит о том, что у нас достойная команда. Рад за ребят.

— Тем не менее Поварницын говорил, что думает уходить от такой подготовки.

— Не хочется говорить в день рождения человека про не лучшие его черты, но он любит сомневаться. Мы часто шутим на эту тему. В этом тоже есть какие-то свои плюсы, что он стремится быть лучшим всегда. Но все-таки где-то нужно переставать сомневаться и принимать однозначные решения. Да, не во всем так легко тренироваться вне команды. Но для меня на весах то, что получаешь вне команды, и те минусы, когда тренируешься с командой, совершенно неравносильны. Я уже однозначно не буду в команде. По крайней мере, в таких командах, которые существуют на данный момент, точно не буду тренироваться.

Антон Бабиков. «Однозначно не буду тренироваться в сборной команде». Интервью Антона Бабикова

— Обговаривали план действий на следующий сезон?

— По идее все так же. Даже если Поварницын решит уйти в сборную, мы будем всегда его ждать, если захочет присоединиться к нам на какой-нибудь сбор или межсборье. Мы с Александром (Логиновым) такие люди, которые спокойно реагируют на состав команды. Понятно, что за Поварницыным есть где потянуться. Но мы готовы быть хоть по одному, хоть по двое, хоть по трое. Чем больше, тем лучше.

— Кого-то еще принять к себе готовы? Халили, например, не хочет тренироваться со сборной.

— Надеюсь, что команду Истомина сохранят. Считаю, что нельзя убирать такие коллективы. Можно привнести какие-то новшества, поговорив с тренерами и со спортсменами. Но избавляться от такой команды было бы абсолютно глупым решением. Халили очень сильный спортсмен, очень своеобразный в плане того, что многие моменты по-своему видит. Если бы он захотел к нам присоединиться даже на какие-то отдельные сборы, мы были бы очень рады. Он совершенно не мальчик для битья, не рюкзак в плане тренировочного процесса, — сказал Бабиков «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Александр Поварницын
Антон Бабиков
Денис Истомин
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