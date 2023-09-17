Бабиков рассказал, почему отказался от тренировок в сборной России

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему принял решение самостоятельно готовиться к сезону под руководством Дмитрия Шукаловича.

«В первую очередь хотели продолжать работать с тренером, который работал с нами последние годы, — цитирует Бабикова ТАСС. — Его не хотели видеть в нашей команде в сборной, но мы понимаем, что в нашем возрасте нельзя просто течь по течению и говорить: ну, ладно, пусть так и будет. Пришлось принять такое решение, нисколько о нем не жалею».

На чемпионате России по летнему биатлону Бабиков на данный момент завоевал бронзу в спринте и золото в эстафете в составе команды Башкортостана.