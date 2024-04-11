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11 апреля, 23:59

Бабиков заявил, что ему не нужен тренер по стрельбе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Антон Бабиков высказался об отсутствии постоянного тренера по стрельбе.

«Не буду говорить о других, но мне лично тренер по стрельбе не нужен. В сборной, конечно, чуть лучше обеспечение в плане материальной базы. Есть достаточно патронов, оружейники обеспечивают сервис винтовок, а в стрельбе я беру на тренировках на себя лидерство, поэтому, тренируясь среди десятков спортсменов я стараюсь лидировать и не ориентироваться на других. Также и в маленьком коллективе, я работаю сам с собой, не ориентируясь на других», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Бабиков провел сезон на самостоятельной подготовке вместе с Александром Логиновым и Александром Поварницыным.

32-летний биатлонист является чемпионом мира 2017 года в мужской эстафете, четырехкратным чемпионом Европы и четырехкратным призером континентальных первенств.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Антон Бабиков
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