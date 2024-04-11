Биатлонист Бабиков назвал успешным опыт подготовки к сезону вне сборной

Российский биатлонист Антон Бабиков оценил свой личный опыт подготовки к сезону-2023/24.

«Насколько успешный опыт подготовки к сезону вне национальной команды в Союзе трех биатлонистов? Однозначно, успешный. Это не просто эксперимент, абсолютно не новый опыт. И до нас люди тренировались на самоподготовке, и мы так работали. У нас полноценный коллектив, все опытные ребята, и с нами работает тренер, с которым мы работаем не первый год. У нас все взаимоотношения отточенные, поэтому вся новизна была связана с логистикой. Но в целом работать маленьким коллективом гораздо удобнее», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

32-летний Бабиков провел сезон на самоподготовке вместе с Александром Логиновым и Александром Поварницыным. Все три спортсмена входят в топ-10 Кубка и чемпионата России, а в зачете Кубка Содружества Поварницын и Бабиков занимают места в первой пятерке.