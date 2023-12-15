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Сегодня, 13:55

Сола — о серебре в спринте: «Все говорили, что никто не обгонит. Поэтому не люблю вешать медали раньше времени»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала «СЭ» о своем выступлении в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе.

Сола заняла в гонке второе место, проиграв россиянке Тамаре Дербушевой 5 секунд.

— Видела себя на первом месте?

— Нет. Конечно, были поздравления. Все говорили, что никто не обгонит. Закрадывалась такая мысль. Поэтому не люблю вешать медали раньше времени. Произойти может разное.

— Какие эмоции получила от этого серебра?

— Приятно. Хотелось бы золота, ведь оно было так рядом. Произвела ошибку, которую видела. Наверное, это хорошо. Тяжелее, когда не видишь ошибку.

— Каково в мороз соревноваться?

— Я знаю девчонок, которые замерзают. Я из тех, кто к морозам относится более спокойно. В спринте, считаю, вообще холода не было. Идеальная погода.

— Как удалось так быстро вернуться в строй?

— Не сказала бы, что быстро. У меня было много времени, чтобы не спеша набрать форму. Уже прошел год. У спортсменов восстановление происходит быстрее, чем у обычных людей.

— Не было тяжело на этом пути?

— Нет. Мне понравилось это время. Мне понравилась и беременность. Было легко с ней, — сказала Сола «СЭ».

Биатлон
Анна Сола
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