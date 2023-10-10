Биатлонистка Кузьмина приняла решение возобновить карьеру в возрасте 39 лет

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина приняла решение вернуться в спорт. Спортсменка планирует выступить на домашнем чемпионате Европы-2024.

«Это было непростое решение. Но в последние несколько лет я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых спортсменов, а не их тренером. Я держала себя в хорошей форме, чтобы молодые биатлонисты могли следовать за мной, и в голове какое-то время назад появлялась мысль: смогу ли я подготовить тело и разум к возобновлению карьеры? Это возвращение будет действительно сложным и необычным», — цитирует Кузьмину Slovensky Biatlon.

39-летняя биатлонистка является трехкратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы. Также на ее счету три серебряные медали Олимпийских игр. Лучший результат Кузьминой в Кубке мира — 2-е место в сезоне-2017/18.

На этапах Кубка мира в сезонах-2005/06 и 2006/07 спортсменка представляла сборную России. С декабря 2008 года Кузьмина стала жить и тренироваться в Словакии, за которую в дальнейшем выступала на международных стартах. Она завершила карьеру в 2019 году в возрасте 35 лет.