Черезов высказался об уходе Емерхонова из сборной Удмуртии

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов в интервью «СЭ» объяснил, почему был против ухода биатлониста Евгения Емерхонова в сборную Татарстана.

— Недавно прошли этапы Кубка Содружества в Раубичах. В какой-то из гонок в топ-20 заехали четыре человека из Удмуртии — Поварницын, Мухамедзянов, Лобастов и Емерхонов. Целая эстафетная команда. Правда, сейчас за регион выступает только Мухамедзянов. Какие чувства у вас это вызывает?

— Конечно, приятно, что ребята, которые прошли школу у нас, бьются на высоком уровне. Да, ребята уходят. Но все равно считаю, что наша тренерская школа готовит хороших спортсменов. Все ребята трудолюбивые. Не сильно Удмуртия балует их излишками. Где-то понимаешь, почему уходят. Тот же Саша Поварницын уже много отбегал за регион на международных стартах. Неизвестно, когда нас на них пустят. Поэтому сказал: «Хорошо. Иди с Богом».

— Но Емерхонов не так просто уходил в это межсезонье.

— Да, непростая история. Парень еще по юниорам бегал в прошлом году. Для тренировочного процесса у них все есть. Они в сборной. Есть патроны, экипировка. Но он пошел в команду Татарстана, где денег больше предлагают. Это его не первая попытка. Еще до меня во главе федерации он планировал уходить. Изначально был так настроен. Меня, конечно, критикуют, то, что не отпускал. Но есть правила, которые приняты Союзом биатлонистов России. Почему мы одних правил придерживаемся, а других нет? Во-вторых, тренерам, которые с ним столько лет работали в Удмуртии, положена компенсация по нормам СБР. Мы разговаривали с президентом федерации биатлона Татарстана. Объяснял: «Не деньгами же прошу. Приобрети нам что-нибудь эквивалентное этой сумме: лыжи, ботинки, палки». В таком ключе был разговор. Что давай нормальные отношения выстраивать. Но вот...