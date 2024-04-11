Серохвостов: «У меня сезон не долгий. Я мало где выступал»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», что может пропустить последние гонки сезона на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.

— Долгий сезон получается. Нет усталости?

— У меня он не долгий. Я мало где выступал. По-моему, всего 16 гонок. Особо не устал.

— На оставшиеся в сезоне три гонки какой настрой?

— Под вопросом еще — бежать или не бежать.

— Не понимаешь свое состояние?

— Не то, чтобы состояние. Просто слишком много болел в этом сезоне, слишком много гонок в полуболезненном или послеболезненном состоянии. Пока думаю, принимать или не принимать участие, — сказал Серохвостов «СЭ».