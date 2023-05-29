Дмитрий Васильев: «Команда Майгурова ведет себя как шпана из подворотни»

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации с Дмитрием Шукаловичем и Ильей Яковлевым.

Руководство СБР приняло решение не продлевать контракт с единственным реабилитологом национальной сборной Яковлевым, а работающий аналитиком в группе Сергея Башкирова Шукалович переведен в юношескую сборную.

«Это вопрос трудовых отношений между работодателем и сотрудником. Их увольнение или понижение, как в случае с Шукаловичем, надо объяснять общественности, — заявил Васильев. - Особенно когда речь про федерацию, которая на слуху. Это говорит о том, что у Майгурова и его заместителей нет управленческого опыта. Речь идет про живых людей. Если они хотели прибавку к зарплате, то их надо выслушать и аргументировать, почему ты не можешь этого сделать. Или, наоборот, дать прибавку. Но когда ты ведешь себя как шпана из подворотни, бьешь исподтишка, то это несерьезно. Честно, мне за них даже немного обидно. Они ведут себя максимально непрофессионально».