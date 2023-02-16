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Сегодня, 16:32

Латыпов — о словах Фуркада о допуске россиян: «Приятно, но нужно смотреть весь контекст»

Алина Савинова
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Трехкратный призер Олимпийских игр-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал высказывание бывшего французского биатлониста и представителя комиссии спортсменов МОК Мартена Фуркада.

Ранее француз выступил за участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх-2024.

«Недавнее высказывание Мартена Фуркада? Приятно, что спортсмены поддерживают, но нужно смотреть весь контекст, все интервью, потому что я читал только краткую цитату, а что он говорил до и после, не знаю. Видел его слова о том, что на Олимпиаду должны допустить. Конечно, это хорошо, что такие спортсмены, которые находятся на высших должностях, так высказываются.

Еще раз говорю, поживем — увидим. Если большое число людей также будут согласны с этим и будет какой-то плюс в нашу сторону, то, конечно же, это будет круто», — приводит «Чемпионат» слова Латыпова.

В конце января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

 

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4999243-priyatno-no-nuzhno-smotret-kontekst-latypov-o-predlozhenii-furkada-vernut-rossiyan.html
Биатлон
Олимпиада
Мартен Фуркад
Эдуард Латыпов
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