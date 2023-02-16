Латыпов — о пасьюте на Олимпиаде-2022: «Я часто вспоминаю эту гонку»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что считает пасьют на Олимпиаде-2022 лучшей гонкой в своей карьере.

«Если бы вы не сказали, я бы и не задумался, что прошел год после завоевания личной медали на Олимпиаде. Тортик мне никто не подарил (улыбается). Все, это уже прошло год назад. Конечно, это приятно, но хочется уже двигаться дальше и смотреть вперед. Я часто вспоминаю эту гонку, она была очень интересной для меня. Наверное, лучшая в моей карьере. Гонку не пересматриваю, смотрел раз или два. Нет такого, что я ночами не сплю и смотрю ее (смеется)», — приводит «Чемпионат» слова биатлониста.

Латыпов стал третьим в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Также на Играх он завоевал бронзовые медали в мужской и смешанной эстафетах в составе сборной России.