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Сегодня, 22:33

Французы Клод и Симон второй год подряд выиграли Рождественскую гонку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французские биатлонисты Жюли Симон и Фабьен Клод стали победителями рождественской гонки звезд в Германии.

Французы сначала стали победителями масс-старта, а затем выиграли и гонку преследования. Клод и Симон прошли дистанцию за 34 минуты и 43,5 секунды. Второе место заняли норвежцы Стурла Холм Лагрейд и Ингрид Тандревольд, третье — словенцы Яков Фак — Полона Клеменчич.

Французы стали победителями традиционной рождественской гонки второй год подряд.

Рождественская гонка. Гельзенкирхен (Германия)

Гонка преследования

1. Фабьен Клод и Жюли Симон (Франция) — 34:43.5 (3 промаха)

2. Стурла Холм Лагрейд и Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +57.5 (3)

3. Яков Фак и Полона Клеменчич (Словения) — +1:08.2 (2)

4. Роман Рис и Янина Хеттих-Вальц (Германия) — +1:10.1 (4)

5. Дмитрий Пидручный и Юлия Джима (Украина) — +1:30.5 (6)

Биатлон
Жюли Симон
Фабьен Клод
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