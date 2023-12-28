Французы Клод и Симон второй год подряд выиграли Рождественскую гонку

Сегодня, 22:33
Французские биатлонисты Жюли Симон и Фабьен Клод стали победителями рождественской гонки звезд в Германии.
Французы сначала стали победителями масс-старта, а затем выиграли и гонку преследования. Клод и Симон прошли дистанцию за 34 минуты и 43,5 секунды. Второе место заняли норвежцы Стурла Холм Лагрейд и Ингрид Тандревольд, третье — словенцы Яков Фак — Полона Клеменчич.
Французы стали победителями традиционной рождественской гонки второй год подряд.
Рождественская гонка. Гельзенкирхен (Германия)
Гонка преследования
1. Фабьен Клод и Жюли Симон (Франция) — 34:43.5 (3 промаха)
2. Стурла Холм Лагрейд и Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +57.5 (3)
3. Яков Фак и Полона Клеменчич (Словения) — +1:08.2 (2)
4. Роман Рис и Янина Хеттих-Вальц (Германия) — +1:10.1 (4)
5. Дмитрий Пидручный и Юлия Джима (Украина) — +1:30.5 (6)