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Сегодня, 02:22

Ярошенко: «Определенная категория биатлонистов сейчас зарабатывает неплохие призовые»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о размере призовых на российских турнирах в нынешнем сезоне.

«У меня часто спрашивали в Ханты-Мансийске болельщики, как спортсмены переносят то, что они не бегают на Кубке мира. Я отвечаю, что определенная категория биатлонистов сейчас зарабатывает неплохие призовые.

На МЛКБ были фантастические призовые, на Кубке России и Кубке Содружества тоже стабильный заработок. Раньше не у всех была возможность даже часть этих денег заработать на Кубке мира. Есть категория биатлонистов, для которых масштаб внутренних соревнований не так интересен. Зачастую у многих спортсменов пропадает мотивация. Прекрасно их понимаю, поэтому пожелаю сохранять мотивацию до того момента, когда я начну смотреть Кубок мира с участием российских биатлонистов», — цитирует Metaratings.ru Ярошенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshenko-ranshe-ne-u-vsekh-byla-vozmozhnost-dazhe-na-kubke-mira-zarabotat-tak-kak-seichas-319730/
Биатлон
Дмитрий Ярошенко
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