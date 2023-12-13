Гришина рассказала, что за одну гонку клубной лиги биатлона получила самые большие призовые в карьере

Биатлонистка Анастасия Гришина, представляющая Новосибирскую область и Алтайский край, поделилась впечатлениями от выступления в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Соревнования были необязательные, но эмоции — классные. Это было пожелание спортсменов включить данные соревнования в наш тренировочный план, но мы к ним специально не подводились. Гонка прошла в удовольствие. Я вышла на старт расслабленной без каких-то ожиданий и намерений, а просто делала свою работу. Мы стартовали все вместе, я знала, кто где идет, какой я бегу по трассе. Очень понравились эмоции в гонке, было ощущение разгрузки и праздника. Результат тоже получился хорошим. Это самые большие призовые в карьере? Да, за одну гонку это самые большие призовые», — цитирует Гришину Metaratings.ru.

Первый этап Международной лиги клубного биатлона прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Гришина заняла четвертое место в женском масс-старте и стала 15-й в гонке преследования.