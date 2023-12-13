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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на вопрос о жалобах биатлонисток на условия проживания на этапе Кубка Содружества в Уфе.
Ранее Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Анастасия Гореева опубликовали в Telegram-канале видео, в котором раскритиковали условия проживания в гостинице в Уфе на втором этапе Кубка Содружества.
«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», — цитирует РИА «Новости Спорт» президента СБР.
Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря.