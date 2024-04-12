Губерниев — о деле Бессеберга: «Вспоминая Глеба Жеглова, скажу: «Наказания без вины не бывает»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание судом бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

«Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства, как мне кажется. Вспоминая Глеба Жеглова, скажу: «Наказания без вины не бывает». Я благодарен Бессебергу за то, что он создал этот роскошный биатлон. Но норвежский суд считает иначе. Жалко мне его, но что делать? Нынешний биатлон обязан ему. То, что он тайно посещал любовницу в России, вспоминая великий фильм «Бриллиантовая рука», но что делать? Человек слаб. Мы должны уважать решение норвежского суда», — сказал Губерниев «СЭ».

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.